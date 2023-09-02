Düzce'de kapalı olan bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi
Azmimilli Mahallesi'nde Y.C.'ye ait kahvehaneye saat 22.03'de sokaktan geçen ve plakası alınamayan bir otomobil içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrarı bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, işletmede 3 mermi girişi tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, saldırıyı gerçekleştiren araç ve içerisindeki şahıs ya da şahıslar aranıyor.
- Kahvehaneye silahlı saldırı
DÜZCE - Düzce'de bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda kahvehanenin kapalı olması faciayı önledi.
Olay Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pınar sokak üzerinde bulunan Y.C.'ye ait kahvehaneyi saat 22.00'da işletmesini kapatıp evine gitti. Saat 22.03'de sokaktan geçen ve plakası alınamayan bir otomobil içerisinden kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay sonradı bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, işletmede 3 mermi girişi tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, saldırıyı gerçekleştiren araç ve içerisindeki şahıs yada şahıslar aranıyor.