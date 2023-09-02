Düzce'de kapalı olan bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi

Azmimilli Mahallesi'nde Y.C.'ye ait kahvehaneye saat 22.03'de sokaktan geçen ve plakası alınamayan bir otomobil içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrarı bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, işletmede 3 mermi girişi tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, saldırıyı gerçekleştiren araç ve içerisindeki şahıs ya da şahıslar aranıyor.