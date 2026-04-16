Düzce'de kaçakçılığa geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 12 ayrı operasyonda 12 şahsa işlem yapılırken çok sayıda tarihi sikke, kaçak sigara, tütün, elektronik eşya ele geçirildi.

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda son bir hafta içinde 12 olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 18 kilo nargile tütünü, bin 500 kaçak puro, 6 adet kaçak cep telefonu, 8 adet kaçak flaş bellek, 10 bin 233 adet tarihi sikke, 8 adet yasaklı kitap, 3 adet kaçak bilgisayar, 415 adet kaçak elektronik sigara ve bin 960 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

12 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

