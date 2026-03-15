44 adet tarihi eser ele geçirildi

44 adet tarihi eser ele geçirildi
Düzce'de gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda 9 şahsa işlem yapıldı ve 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda tarihi sikke, kaçak sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan 8 ayrı operasyonda 9 şahsa işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı. Olayda tarihi sikke, kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce'de yapılan çalışmalarda 8 olaya müdahale edilirken 9 kişiye işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda 1 adet kaçak cep telefonu, 890 paket kaçak sigara, 59 kilo kaçak tütün, 44 adet tarihi sikke, 500 adet elektronik sigara kartuşu, 30 paket kaçak puro, 20 adet elektronik sigara ele geçirildi. - DÜZCE

