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Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Düzce'de polis ve jandarma, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda kaçak sigara, tütün, alkol ve sahte plaka ele geçirdi; 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca terör suçları kapsamında 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak tütün, alkol ve sahte plaka ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 14 ayrı olaya müdahale etti. Çalışmalarda; bin 118 paket sigara, 60 paket tütün, 182 paket nargile tütünü, 572 kutu nikotin poşeti, 2 adet cep telefonu, 54 şişe alkol aroması kiti, 158 adet elektronik sigara, 150 adet puro, 710 adet elektronik sigara kartuşu, 82 şişe alkollü içki, 40 litre alkol ve 2 adet sahte plaka ele geçirildi. KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda 24 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Terör suçlarıyla mücadele kapsamında ise ekipleri 2 olaya müdahale ederken 2 kişi hakkında işlem yapıldığı 1 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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