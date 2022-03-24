Düzce'de kaçak çalışan 7 yabancı uyruklu işçi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de kaçak çalışan 7 yabancı uyruklu işçi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Düzce'de kaçak çalışan 7 yabancı uyruklu işçi yakalandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çalışma izinleri olmayan 7 yabancı uyruklu işçi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çalışma izinleri olmayan 7 yabancı uyruklu işçi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giren 7 kişinin Gümüşova ilçesindeki bir iş yerinde çalıştığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yabancı uyruklu şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Kaçak işçi çalıştıran iş yerine ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı. - DÜZCE

Düzce'de kaçak çalışan 7 yabancı uyruklu işçi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşova, Hisarcık, Düzce, işçi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title