Düzce'de jandarma operasyonunda uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

Düzce'de jandarma operasyonunda uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce merkezde jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda Cedidiye ve Konuralp bölgelerindeki adresler arandı; kokain, skunk, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Düzce merkezde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takipli narkotik faaliyetleri kapsamında, Düzce merkez Cedidiye ve Konuralp bölgelerinde belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda; satışa hazır şekilde paketlenmiş kokain, skunk maddesi, uyuşturucu hap, hassas terazi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 kişi, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçundan tutuklandı.
Tutuklanan şüpheli, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.