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Düzce'de Jandarma Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Düzce'de yapılan yol uygulamasında Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah sevkiyatı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 20 gram shunk maddesi, 6 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca ve mermiler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ve Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs ve silah sevkiyatı yaptığı tespit edilen, 1 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 20 gram shunk maddesi, 6 gram kubar esrar maddesi, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan ve şüpheli 2 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak sucundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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