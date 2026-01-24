Haberler

Evinin çatısına kenevir bahçesi kuran 1 şahıs yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 21-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirirken, bir evin çatısında kenevir bahçesi tespit etti. Aramalarda önemli miktarda esrar, silah ve mühimmat bulundu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı 21-23 Ocak arasında yaptığı faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şahsın evinin çatısına kurduğu kenevir bahçesi dikkat çekti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez ilçede jandarma sorumluluk sahası içerisinde 5 ayrı ikamette eş zamanlı aramalar yaptı. Aramalarda 97 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 355 adet çeşitli çaplarda fişek, 11 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirdi.

22 Ocak 2026 tarihinde Yığılca ilçesinde 2 ayrı ikamette yapılan aramada bin 420 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, hassas terazi, el kantarı, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 27 adet fişek ele geçirildi. Kaynaşlı ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada ise 188 gram skunk, 83 gram kubar esrar, kurusıkı tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca aynı tarihte Merkez ilçe sınırları içerisinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada evinin çatısına kenevir bahçesi kurduğu tespit edildi. Yapılan baskın sonra evde 27 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi, 20 litre sıvı gübre, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar göz altına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

