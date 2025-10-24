Düzce'de İnternet Üzerinden Dolandırıcılık Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı

Düzce(İHA) – İnternet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şahsı takibe aldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uzun süre teknik ve fiziki olarak takip edilen şahıslar, ekiplerin yaptığı operasyon ile yakalandı. Şahıslar adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alınarak Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şahıslar, tamamlanan işlemlerini nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkemeye çıkartılacak. - DÜZCE