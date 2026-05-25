Düzce'de inşaat alanında toprak kaydı, bina sakinleri sokağa döküldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir inşaat alanında yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması, bitişikteki 6 katlı binanın bahçesinde çökmelere sebep oldu. Vatandaşlar evlerini tahliye ederken, ekipler binanın temelini sağlama almak için çalışma başlattı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 6 katlı binanın bahçesinde çökmeler yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi merkezinde uzun süredir yapımı devam eden bir inşaat alanında, etkili olan yağışların toprağı yumuşatması sonucu heyelan meydana geldi. Kayan toprak, inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın bahçesinde ve alt kısmında çökmelere sebep oldu. Panik yaşayan ve binalarının risk altında olduğunu gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, iş makineleri yardımıyla kayan bölgeye toprak doldurarak binanın temelini sağlama almak için çalışma başlattı. Vatandaşlar, uzun süredir devam eden inşaat çalışmalarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
