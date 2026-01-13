Haberler

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, 30 ve 21 suç kaydı bulunan iki şahıs yakalanarak tutuklandı. Operasyonlarda 130 gram ve 71 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Düzce'nin Çamköy ve Ağa mahallelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Pet şişeden uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine 1 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 parça halinde 130 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 suç kaydı bulunan F.S. (54) çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Şüphe üzerine durduruldu uyuşturucu çıktı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosiklet ekipleri tarafından Ağa Mahallesi ve çevresinde devriye görevi ifa edildiği esnada şüphe üzerine Afyonkarahisar plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan 21 suç kaydı bulunan E.D. (47) daralı ağırlığı 71 gram sentetik kannabinoid ve 6 adet uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı