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Düzce’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce’de sabaha karşı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabaha karşı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Düzce'de Bolu Dağında ve Anadolu Otoyolu'nda iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Bolu dağında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden H.C., S.C. ve T.C. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil takla attı

Anadolu otoyolunda sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada ise İ.Y. idaresindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada

F.Y., İ.Y. M.Y. ve Ç. Y. yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Destek Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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