Düzce'de Hastanelerde Acil Durum Tatbikatları Devam Ediyor

Düzce'de Hastanelerde Acil Durum Tatbikatları Devam Ediyor
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerde, acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenleniyor. Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, sağlık personelinin Beyaz Kod, Gri Kod ve Mavi Kod senaryolarına karşı bilgi ve becerileri artırılmaya çalışıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hastanelerde meydana gelebilecek olayların önüne geçebilmek için tatbikatlar düzenlenmeye devam ediyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerde meydana gelebilecek olaylara yönelik tatbikatlar devam ediyor. Bu çerçevede Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesinde 'Beyaz Kod', 'Gri Kod' ve 'Mavi Kod' tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, Beyaz Kod, Gri Kod ve Mavi Kod senaryoları işlenirken, sağlık personelinin bu tür acil durumlara karşı bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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