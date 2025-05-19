Düzce'de Halk Otobüsüne Otomobil Çarptı: 6 Yaralı

Düzce'de Halk Otobüsüne Otomobil Çarptı: 6 Yaralı
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Düzce-Zonguldak D-655 karayolunda kırmızı ışıkta duran halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada otobüs içerisindeki 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Işıklarda duran halk otobüsüne otomobil çarptı: 6 yaralı

DÜZCE - Düzce'de ışıklarda bekleyen halk otobüsüne otomobil çarptı. Kazada otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Düzce- Zonguldak D-655 karayolu Osmanca Işıklı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan Düzce Ulaşım'a ait 81 ABZ 533 plakalı halk otobüsü, osmanca ışıklar mevkiinde kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden Z.A. idaresinde ki 67 SA 005 plakalı AUDİ marka otomobil halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otobüste yolcu olarak bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla olay yerinde ilk tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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