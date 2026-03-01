Halı sahada kalp krizi: 48 yaşında hayatını kaybetti

Düzce'de halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 48 yaşındaki Murat Kasapoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Düzce'de bulunan bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan Murat Kasapoğlu, maç sırasında bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi halı sahada yaptıktan sonra Kasapoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 48 yaşındaki Murat Kasapoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kasapoğlu'nun ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı