Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 64 Gözaltı, 20 Tutuklama
Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 29 bin kişi sorgulandı, araması bulunan 64 şahıs gözaltına alındı ve 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 29 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 64 şahıs gözaltına alınırken, 20 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 20-26 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamada 29 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 94 kişi gözaltına alınırken, 20 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 420 adet mermi, 15 şarjör, 1 av tüfeği, 95 muhtelif silah parçası, 3 kuru sıkı tabanca, 12 tabanca, 100 gram kartuş saçması, 40 kartuş, 6 kesici-delici alet, 1 havalı tabanca ve 86 ateşleme kapsülü ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
