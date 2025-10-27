Düzce'de Güvenlik Denetimlerinde 64 Gözaltı, 20 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 29 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 64 şahıs gözaltına alınırken, 20 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 20-26 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamada 29 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 94 kişi gözaltına alınırken, 20 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 420 adet mermi, 15 şarjör, 1 av tüfeği, 95 muhtelif silah parçası, 3 kuru sıkı tabanca, 12 tabanca, 100 gram kartuş saçması, 40 kartuş, 6 kesici-delici alet, 1 havalı tabanca ve 86 ateşleme kapsülü ele geçirildi. - DÜZCE