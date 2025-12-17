Düzce'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 5 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Düzce'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE