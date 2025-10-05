Haberler

Düzce'de Genç Adam İntihar Etti

Düzce'de Genç Adam İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 yaşındaki G.E., Düzce'deki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay intihar olarak değerlendiriliyor. Genç adamın cansız bedeni morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de bir genç, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, üniversitesiteden mezun olup Düzce'de çalışmaya başlayan G.E. (29), Konuralp'deki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı inceleme sonucu G.E.'nin kendisini silahla vurarak intihar ettiği ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğu belirtildi. Gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi

Yok böyle maç! 19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.