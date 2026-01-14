Düzce'de fuhuş operasyonu: 9 kişi yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekiplerince Konuralp Bölgesi'nde Ahlak Büro Amirliği tarafından iki aydır yürütülen çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon yapılarak 9 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden fuhşu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme suçu ile ilgili olarak 10 sosyal medya profili tespit edildi. Ekipler tarafından 2 aydır yürütülen projeli dosya kapsamında tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına, ikametlerde çıkabilecek suç delillerinin elde edilmesine yönelik bugün sabah saatlerinde Konuralp Bölgesi'nde 10 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda, G.Ç. (30), M.I.K. (46), A.B. (35), K.A. (50), Z.D. (33), M.A. (46), N.D. (55), O.U. (50) ve N.K. (47) olmak üzere toplamda 9 şahıs yakalandı. 18 adet cep telefonuna el koyulduğu bildirildi. Ayrıca yapılan aramalarda, 7,28 gram esrar, 5,25 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu hap, 2,41 A-M likit uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, B.A. (36) isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.