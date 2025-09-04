Düzce'de Fındıklıkta Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Düzce'de fındıklıkta başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile ormana sıçradı. Alevleri söndürme çalışmaları başladı.

Yangın Düzce merkeze bağlı Esençam köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre fındıklıkta başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Kısa süre içerisinde geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ve orman ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede hem itfaiye ekipleri hem orman işletme ekipleri hem de köylüler söndürme çalışmalarına başladı. Ormanlık alan içerisinde yer yer alevlenen yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. - DÜZCE