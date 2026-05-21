Haberler

Evini kenevir bahçesine çeviren şahıs yakalandı

Evini kenevir bahçesine çeviren şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evinin bir bölümüne özel iklimlendirme sistemi kurarak yasadışı kenevir ekimi yapan M.U. isimli şahıs yakalandı. Operasyonda 6 kök kenevir bitkisi ve kimyasal gübre ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla evinin bir bölümüne iklimlendirme sistemi kurarak, yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Beyköy Beldesi'nde M.U isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı, kullandığı ve bulundurduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin eve düzenlediği baskında şahsın evinin bir bölümüne özel iklimlendirme sistemi yaparak kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Evde yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi, 3 litre kimyasal gübrei İklimlendirme sistemi muhteviyatı ele geçirildi. Olay ile ilgili göz altına alınan M.U. hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık

Mutlak butlak kararının ardından Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı