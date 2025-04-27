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Düzce'de Engelli Birey Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Düzce'de Engelli Birey Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Düzce'de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli İlyas Işıldak, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve hastanede yaşamını yitirmiştir. Cenazesi köyü Doğanlı'da toprağa verildi.

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybeden engelli şahıs Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'de cumartesi akşamı karşıdan karşıya tekerlekli sandalye ile karşıdan karşıta geçmeye çalışan İlyas Işıldak'a otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile engelli birey yola savrulurken, yaralı engelli birey hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen engelli birey hayatını kaybetti. Engelli birey İlyas ışıldak için köyü Doğanlı'da cenaze namazı düzenlendi. Doğanlı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlyas ışıldak aynı köy mezarlığına defnedildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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