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Düzce'de Dinlenme Tesisinde Tırda Genç Adam Ölü Bulundu

Düzce'de Dinlenme Tesisinde Tırda Genç Adam Ölü Bulundu
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Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde park halindeki tırda, 23 yaşındaki Lider Singin ölü olarak bulundu. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halinde ki tırın içerisinde 1 kişi ölü bulundu.

Olay Anadolu Otoyolu Düzce geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DC 5813 plakalı mercedes marka tır dinlenme tesislerine geçtiğimiz günlerde giriş yaptı. Daha sonra hareket etmeyen tır ile ilgili jandarma ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tır dorsesinde yaptığı çalışmada Lider Singin'i (23) ölü buldu. Bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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