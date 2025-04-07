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Düzce'de Çay Ocağında Başından Vurulmuş Yerel İşletmeci Hayatını Kaybetti

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Düzce'de bir çay ocağının işletmecisi O.A., başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ve soruşturma başlatıldı.

Çay ocağında başından vurulmuş halde bulundu

DÜZCE - Düzce'de bir kişi işlettiği çay ocağında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastanede hayatını kaybeden şahsın, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Caddesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeci O.A., dükkanın içinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan O.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, O.A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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