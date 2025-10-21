Düzce'de Çalınan Pat Pat Araç Bulundu, Şahıs Yakalandı

Düzce (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 19 Ekim 2025 tarihinde çalınan ve pat pat adı verilen tarım aracı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonrası bulundu. Pat patı çalan şahıs yakalanırken, araç ise sahibine teslim edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim 2025 tarihinde Gölyaka ilçesinde çalınan ve pat pat adı verilen tarım aracının peşine düştü. Yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde pat patı çalan şahıs ile aracın yeri tespit edildi. Yapılan baskında pat pat aracını çalan şahıs yakalanırken, araç ise sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıs göz altına alındı. - DÜZCE