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Düzce’de bunalıma giren genç kadın çatıya çıktı

Düzce’de bunalıma giren genç kadın çatıya çıktı
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Düzce’de sinir krizi geçirerek binanın çatısına çıkan 22 yaşındaki kadın, ekiplerin uğraşları sonucu ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de sinir krizi geçirerek binanın çatısına çıkan 22 yaşındaki kadın, ekiplerin uğraşları sonucu ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı kişisel sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen R.S. (22), bir binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.S., emniyet ve sağlık personelinin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda sakinleştirilerek güvenli şekilde aşağı indirildi.

Olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan R.S., Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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