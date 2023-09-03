Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak'taki bir kahvehaneye, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. İş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede boş kovanlar bulundu. Kahvehanenin kapalı olduğu saatlerde düzenlenen saldırıda, mermilerin cama isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Düzce'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak'taki bir kahvehaneye, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

İş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede boş kovanlar bulundu. Kahvehanenin kapalı olduğu saatlerde düzenlenen saldırıda, mermilerin cama isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.