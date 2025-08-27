Düzce'de Başlıbaşına Köpekler, 20 Tavuğu Telef Etti

Düzce'nin Akınlar Mahallesi'nde başıboş köpeklerin bahçeye girerek 20 tavuğu parçalamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Tavuk sahibinin daha önce sokak köpeklerinin toplanması için yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı.

Düzce'de bir evin bahçesine giren başıboş köpekler, 20 tavuğu parçaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Akınlar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki 20 tavuğunun telef olduğunu gören Bilal Yılmaz, güvenlik kameralarını kontrol etti. Kaydı izleyen Yılmaz, sokak köpeklerinin çitlerden atlayarak bahçeye girip tavukları telef ettiğini gördü.

Daha önce defalarca sokak köpeklerinin toplatılması için dilekçe verdiğini ama toplanılmadığını belirten Bilal Yılmaz, "Bahçemize toplanmayan sokak köpekleri girdi. Burada tavuklarımızı boğdu, parçaladı. Defalarca toplayın dememize rağmen hayvanlarımız telef oldu. Toplayın dedik toplamadınız, neticesi de böyle oldu. Bunlar hayvan değil mi? Sevdiğiniz hayvanlar sokakta, bunlar bahçemizde bir de. Şimdi benim mağduriyetimi kim karşılayacak?" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
