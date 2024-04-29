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Düzce'de başıboş tay trafiği tehlikeye düşürdü

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Necmi Hoşver Caddesinde yola çıkan başıboş tay trafiği tehlikeye düşürdü. Tayı gören sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için dikkatle ilerledi. Bir süre trafikte ilerleyen tay, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Düzce'de başıboş tay trafiği tehlikeye düşürdü.

Necmi Hoşver Caddesinde yola çıkan başıboş tay trafiği tehlikeye düşürdü. Tayı gören sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için dikkatle ilerledi. Bir süre trafikte ilerleyen tay, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Necmi Hoşver Düzce Hayvan Hakları Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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