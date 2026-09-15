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Düzce’de aranan 52 kişi yakalandı, 16 kişi tutuklandı

Düzce’de aranan 52 kişi yakalandı, 16 kişi tutuklandı
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de son bir haftada 15 bin 355 kişi sorgulanırken, araması bulunan 52 şahıs gözaltına alındı, 16 kişi de tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son bir haftada 15 bin 355 kişi sorgulanırken, araması bulunan 52 şahıs gözaltına alındı, 16 kişi de tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekiplerce 7-13 Eylül tarihlerinde yapılan uygulamada 15 bin 355 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 52 kişi gözaltına alınırken, 16 şahıs çeşitli suçlardan tutuklandı.

Aramalarda ise 1 tabanca, 8 şarjör, 72 mermi, 5 av tüfeği, 23 kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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