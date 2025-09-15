Haberler

Düzce'de Amca Çocukları Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde husumetli amcaoğulları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelerde yaşamını yitiren Fahri C.'nin vurulmasının ardından, Yusuf C. gözaltına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Koçullu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan amcaoğulları Yusuf C. ile Fahri C. (57) tarlada karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf C., yanındaki tabancayla Fahri C.'ye ateş etti. Fahri C., vücuduna isabet eden 5 mermi ile yere yığıldı. Silah sesini duyan köy sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fahri C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf C. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
