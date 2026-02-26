Haberler

Abartı egzoz ve ses sitemi ile gürültü yapan 90 sürücüye ceza

Güncelleme:
Düzce'de yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyen 90 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Düzce'de abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye zarar veren 90 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Son dönemde kentte özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlar ile üniversite bölgesinde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücüler ile ilgili artan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen 90 sürücü yakalandı. Sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

