903 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Son bir hafta içinde yapılan denetimde 903 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 183 araç trafikten men edildi.

Düzce'de polis trafik ekipleri trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 9 bin 869 araç, 2 bin 496 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 123 sürücüye hız ihlalinden, 70 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 67 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 63 sürücüye kırmızı ışık, 22 sürücüye seğir halinde cep telefonu kullanmaktan, 13 sürücüye alkolden, 3 sürücüye abart egzozdan ve 1 sürücüye ses ve gürültüden olmak üzere kurallara uymayan toplam 903 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 183 araç trafikten men edildi.

Denetimler; ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarda teknik olarak değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi unsurlara yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı