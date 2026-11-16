Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de 840 sentetik ecza hapının ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de 840 sentetik ecza hapının ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 15 Kasım'da Şerefiye Mahallesi'nde düzenlenen narkotik operasyonunda 840 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 2 kişiye uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Düzce'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da Şerefiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak çalışmalarında 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda birer suç kaydı bulunduğu belirtilen E.M.Y. (19) ve E.G. (19) hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. 6 suç kaydı bulunan B.A.A. (27) ile 2 suç kaydı bulunan E.C. (19) ise, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
Alina Boz, eşiyle spora başladı ama hesap tutmadı: Bir terslik var

Alina Boz'dan güldüren isyan: Bu işte bir terslik var
Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor

Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Ermenistan devlet televizyonunda canlı yayın karıştı! Gazeteci ile siyaset bilimci birbirine girdi

Canlı yayında ortalık karıştı! Stüdyo boks ringine döndü
Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı

Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı
Karşı odadaki personeli makamında ağırlayan kaymakam, fotoğrafı da resmi hesaptan paylaştırdı21

Yorumları görmeniz lazım! Kaymakamlığın paylaşımına büyük tepki var

Samsun'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Günlerdir kayıptı! Hastane otoparkında kahreden manzara
Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti28

Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti