Düzce'de 5. Sınıf Öğrencisi Baygın Bulundu, Hayatını Kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çamlıevler Mahallesinde evinde baygın olarak bulunan Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 5. Sınıf öğrencisi Muhammed Ali Günaydın yapılın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ailesi tarafından evde baygın olarak bulunan Muhammed Ali Günaydın, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılmadı. Ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Milli Eğitim taziye mesajı yayınladı

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayınladı. Mesajında "Eğitim camiamızın başı sağ olsun. Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencimiz Muhammed Ali Günaydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi. - DÜZCE