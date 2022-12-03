Düzce'de 4.1 büyüklüğünde deprem 3. Sayfa Haberleri Düzce, geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.9'luk depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle olumsuz bir ihbar yapılmadı. Düzce'nin Gölyaka ilçesi 23 Kasım tarihinde 5.9 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Depremde kalp krizi ve düşme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan da yaralandı. Sarsıntının ardından 200'ün üzerinde de artçı deprem meydana geldi. 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM Düzce bu sabaha da sallanarak uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre 07.59 sıralarında Düzce ili Gümüşova ilçesi Yongalık mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler

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