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5 yıldır aranıyordu yakalandı

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve banka kartı dolandırıcılığı suçlarından toplam 32 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan R.İ.Ö.'yü yakalayarak cezaevine teslim etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile değişik suçlardan 32 yıl 8 ay cezası bulunan ve 5 yıldır aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs cezaevine konuldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda;

Düzce İlamat ve İnfaz Bürosunca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 28 yıl 8 ay, Bursa Asliye Ceza İlamat Masası başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 2 yıl 6 ay, İstanbul Asliye Ceza Masası başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 32 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki R.İ.Ö. yakalandı. Yakalanan zanlı cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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