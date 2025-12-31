Haberler

Düzce'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Düzce'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kuyudüzü köyünde çıkan yangın, 3 katlı bir binanın 3. katında elektrik kontağından başladığı değerlendiriliyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak 3. kat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Kuyudüzü köyünde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alev topuna dönen evdeki yangın güçlükle söndürüldü.

Yılın son yangını Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binanın 3'üncü katında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen dairede yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında binanın 3'üncü katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı

Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü