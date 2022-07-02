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Düzce'de 3 bina yıkılacak

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de 3 bina yıkılacak

Düzce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, sel afetinin ardından sahada zarar tespit çalışmalarını sürdürürken, sel sebebi ile 3 binanın yıkılması gerektiği ön plana çıktı.

Düzce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, sel afetinin ardından sahada zarar tespit çalışmalarını sürdürürken, sel sebebi ile 3 binanın yıkılması gerektiği ön plana çıktı.

Düzce'ye 3 günde yaklaşık bin kilogram yağışın düşmesi ile bir çok bölgede bulunan dereler taştı. Hayatı olumsuz yönde etkilenmesi ile birlikte sel sularında zarar gören alanlarda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarda sel sebebi ile 3 binanın çok acil bir şekilde yıkılması gerektiği kararı alındı. Ayrıca, 3 bağımsız bölümlerinde acil yıkılması gerektiği tespit edildi. Ağır, orta ve yıkık binanın bulunmadığı Düzce'de, 50 bina 712 bağımsız bölüm az hasarlı olarak tespit edildi. İl genelinde toplamda 53 bina ve 715 hasarlı binada inceleme yapıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Düzce 3. Sayfa Haberler

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