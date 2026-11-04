Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de 26 Ekim-1 Kasım arası uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 26 Ekim-1 Kasım arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 olaya müdahale edildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu kullandığı veya bulundurduğu belirlenen 45 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ve jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 41 olaya müdahale edildi.

Operasyonlarda 38 sentetik ecza, 39 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 18 gram bonzai ham maddesi, 224 gram kokain, 195 gram amfetamin ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu kullandığı veya bulundurduğu belirlenen 45 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

"Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump kongrenin iki kanadını da kaybetti

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump'a sandıkta darbe üstüne darbe
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Şanlıurfa'da aile katliamı: Annesini ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşini yaraladı

22 yaşındaki genç dehşet saçtı! Bu evden 2 cenaze çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü

Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da çıldırttı: Çok kötüydü
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış

Barış anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış