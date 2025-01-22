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Düzce'de 23 Kaçak Göçmen Yakalandı

Düzce'de 23 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Düzce'de jandarma ekipleri, Gümüşova'nın Adaköy mevkiinde bir tırın dorsesinden inen 23 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu olan şahıslar jandarma karakoluna götürüldü. Tırı kullanan iki kişi ise gözaltına alındı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından 23 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, Gümüşova'ya bağlı Adaköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, saat 13.30 sıralarında bölgede bulunan bir fındık bahçesinin yanında 63 AEG 283 plakalı tırın dorsesinden kaçak göçmenlerin indiğini gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri köy içinde ve çevresinde yaptığı çalışmalar sonrasında 23 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen şahıslar jandarma Karakolu'na getirilirken, şahısları Adaköy'de indirdiği tespit edilen 63 AEG 283 plakalı tır Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pamukova'da yakalandı. 2 şahıs ise, Sakarya'daki ekipler tarafından gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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