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21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Düzce'de polis ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.T.'yi yakaladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Sakarya Ağır Ceza ilamat masasınca çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl 4 ay araması olan şahıs yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Sakarya Ağır Ceza ilamat masasınca çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.T. (42) yakalanarak gerekli işlemlere başlandığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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