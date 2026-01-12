Haberler

Düzce'de 2025'te 2 bin 688 kaza meydana geldi

Düzce'de 2025'te 2 bin 688 kaza meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 254 kişi yaralandı. D100 ve D655 karayollarında toplam 2 bin 688 kaza gerçekleşti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2025'te meydana gelen kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 254 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistik verilerine göre, D100 ile D655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de polis sorumluluk sahasında 12 ayda yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 688 trafik kazası meydana geldi. Hız, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara, geçiş önceliğine, şerit izleme ile değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma kazalarda başlıca nedenleri arasında yer aldı. 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında ise 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 254 kişi yaralandı.

Düzce'de 2024 yılında ise 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ise 2 bin 541 kişi hayatını kaybederken, 407 bin 352 kişinin yaralandığı açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı