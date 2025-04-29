Düzce'de 2025 İlk Çeyreğinde 393 Yaralı, 3 Ölü

Düzce'de kazalarda 393 kişi yaralandı 3 kişi öldü

DÜZCE - Düzce'de 2025 yılının ilk çeyreğinde 566 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti 393 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiki verilerine göre Anadolu Otoyolu ve D100 ile D655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de 2025 yılı ocak, şubat ve mart aylarında yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam 566 trafik kazası meydana geldi.

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ile değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Düzce'de yılın ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 3 kişi hayatını kaybederken, 393 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde ise meydana gelen kazalarda ise 481 kişi hayatını kaybederken 80 bin 507 kişi yaralandı.

Düzce'de 2024 yılında 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.