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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 165 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 165 Araç Trafikten Men Edildi
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Düzce'de son bir haftada polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 500 araç kontrol edildi. Bin 343 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 165 araç trafikten men edildi. Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 14 bin 500 araç kontrol edilirken 165 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 14 bin 500 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 343 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 165 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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