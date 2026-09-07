Haberler

Düzce'de Denetimlerde 16 Bin Kişi Sorgulandı: 16 Tutuklama

Düzce'de Denetimlerde 16 Bin Kişi Sorgulandı: 16 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 16 bin kişi sorgulandı. Araması bulunan 25 şahıstan 16'sı tutuklanırken, denetimlerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 bin kişi tek tek sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 25 şahıs gözaltına alınırken 16'sı tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 31 Ağustos -6 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 16 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 25 kişi gözlem altına alınırken 16'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde 2 tabanca, 3 av tüfeği, 66 kartuş, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 23 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...
Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı

Gizemli gece! Bir anda gökyüzünde belirdiler, vatandaşlar şaştı kaldı
Yıllık izinde ezber bozan karar! Tazminat davasında Yargıtay’dan ters köşe

Ezber bozan karar! Tazminat davasında Yargıtay’dan ters köşe
Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu onda

Ve Osimhen'den gelen yıkıcı haber sonrası beklenen kararı verdi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor