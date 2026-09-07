Düzce'de Denetimlerde 16 Bin Kişi Sorgulandı: 16 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 bin kişi tek tek sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 25 şahıs gözaltına alınırken 16'sı tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 31 Ağustos -6 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 16 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 25 kişi gözlem altına alınırken 16'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde 2 tabanca, 3 av tüfeği, 66 kartuş, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 23 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı