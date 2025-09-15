Düzce'de 14 Bin 600 Araç Denetlendi, 2 Bin 842 Sürücüye Ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 600 araç ile motosiklet ve 346 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen 2 bin 842 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

