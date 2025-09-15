Haberler

Düzce'de 14 Bin 600 Araç Denetlendi, 2 Bin 842 Sürücüye Ceza

Düzce'de 14 Bin 600 Araç Denetlendi, 2 Bin 842 Sürücüye Ceza
Düzce'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 14 bin 600 araç ve motosikletin yanı sıra 346 okul servisi kontrol edilerek, kusurlu görülen 2 bin 842 sürücüye ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 600 araç ile motosiklet ve 346 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen 2 bin 842 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 8-14 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 14 bin 600 araç, motosiklet ve 346 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 842 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 17 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 210 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE

