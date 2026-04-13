Haberler

Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken jandarmaya yakalandılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de tarihi eserleri satmak için müşteri arayan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 136 adet tarihi eser ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, R.G. ve Ş.T. isimli şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi. Şahıslar, eserleri satmaya çalışırken Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 119 adet sikke, 13 adet yüzük, 1 adet heykel, 1 adet çömlek, 2 adet haç olmak üzere toplam 136 adet tarihi eser ele geçirildi. 2 zanlı, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

