Tarihi eserleri 120 bin dolara satacaktı
Güncelleme:
Düzce'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 parça tarihi eser, 120 bin dolara satılmak istenirken yakalandı. Ele geçirilen eserler müze müdürlüğüne teslim edildi, şüpheliler gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 parça tarihi eser 120 bin dolara satılmak istenirken yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gümüşova ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 136 adet sikke ile 7 adet tarihi obje, 120 bin Amerikan Doları karşılığında satılmak istendiği sırada ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Jandarma yetkilileri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
