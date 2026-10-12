Düzce Akçakoca'ya bağlı Kurukavak köyünde traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce Akçakoca'ya bağlı Kurukavak köyünde traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde traktör kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde traktör kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör kazasında Atilla Y. yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı